Севастополь, , 16:06 — REGNUM Знамя Победы подняли военнослужащие из Севастополя на Аллее Славы в Херсоне, об этом сообщил 19 апреля в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Севастопольцы подняли Знамя Победы в Херсоне Фото из телеграм-канала Михаила Развозжаева

«Какая же гордость и радость видеть, как развевается Знамя Победы в Херсоне. Сегодня наши парни подняли на Аллее Славы в Херсоне копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага», — написал Развожаев.

Глава Севастополя добавил, что находится на постоянной связи с севастопольскими участниками специальной военной операции. Они обратились с просьбой сделать для них большой флаг Победы.

«Быстро сделали знамя три на пять метров. Передали нашим парням», — написал Развожаев.

Именно оно, написал губернатор Севастополя, и было поднято в Херсоне.