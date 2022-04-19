Политолог рассказал, из-за чего может забуксовать рост китайской экономики
Москва, 19 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Существенный тормоз роста китайской экономики – кризис на рынке жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.
«Жилищный сектор Китая был основой экономики. На него напрямую приходится 14-15% ВВП, включая строительство, — сказал Станкевич. — В результате урбанизации и повышения качества жизни спрос на жильё достиг пика насыщения в 2017 году и быстро пошёл на спад. По прогнозу J. P. Morgan, спрос на жилье упадет на 47% к 2030 году, что говорит о том, что текущее замедление в жилищном секторе носит структурный характер. Правительство борется с проблемой, облегчая кредитование девелоперов и делая доступнее ипотеку».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Станкевич предположил, что власти КНР будут плавно смягчать кредитно-денежную политику.