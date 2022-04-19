Москва, 19 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Существенный тормоз роста китайской экономики – кризис на рынке жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Жилищный сектор Китая был основой экономики. На него напрямую приходится 14-15% ВВП, включая строительство, — сказал Станкевич. — В результате урбанизации и повышения качества жизни спрос на жильё достиг пика насыщения в 2017 году и быстро пошёл на спад. По прогнозу J. P. Morgan, спрос на жилье упадет на 47% к 2030 году, что говорит о том, что текущее замедление в жилищном секторе носит структурный характер. Правительство борется с проблемой, облегчая кредитование девелоперов и делая доступнее ипотеку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Станкевич предположил, что власти КНР будут плавно смягчать кредитно-денежную политику.