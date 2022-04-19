Москва, , 16:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий предоставление права духовным образовательным организациям реализовывать программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки вносятся в федеральные законы «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «Об образовании в Российской Федерации».

Изменениями предусматривается возможность реализации духовными образовательными организациями программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по направлению «теология».

Эти полномочия им забыли прописать при реформе высшего образования, отметила сенатор Лилия Гумерова в ходе дискуссии.

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