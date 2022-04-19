Москва, 19 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Население РФ точно не остается без кофе, но его стоимость может вырасти на 15-20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста» Сергей Демин, отвечая на вопрос о том, как в 2022 году в РФ могут вырасти цены на кофе.

eliasfalla Кофе

«Я думаю на 15-20%. К сожалению, кофе мы никак не сможем импортозаместить – не позволяют климатические условия. Россию покинули производители, занимавшие около 20% рынка, — сказал Демин. — Не надо забывать, что есть и другие – более лояльные поставщики. В тоже время в ценах на конечный продукт отразятся логистические сложности. Стоимость доставки из азиатского региона выросла на 60%. Вместе с этим изменилось так называемое «логистическое плечо» из-за санкций и пропускных ограничений на границе. Эти процессы не могут не повлиять на стоимость любого товара, и кофе – не исключение».

При этом он подчеркнул, что без кофе жители РФ не останутся, так как большая часть этого продукта ввозится из Бразилии, Вьетнама, Индии, которые не прекращали экономического сотрудничества с Россией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в РФ может быть дефицит отдельных сортов кофе.