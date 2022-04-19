Москва, 19 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. На Украине существуют организации, которые исповедуют идеологию нацизма и несут реальную угрозу России, в этом уверены 88% граждан РФ. Противоположное мнение у 4%. Затруднились ответить 8%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Mil.ru Российские военные

По мнению 70% опрошенных, власти Украины скорее поддерживают нацистские организации. Считают, что не поддерживают 8%. Полагают, что руководство Украины их не замечает, 14%. Затруднились ответить 8%.

Среди результатов спецоперации России на Украине названы: суд над украинскими нацистами за совершенные преступления (45%), отказ Украины от вступления в НАТО (39%), признание независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%), закрепление безъядерного статуса Украины (32%).

Опрос по телефону проведен 18 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский нацизм перестал прятаться. Нацисты в открытую используют тактику исламских террористов, устраивают публичные избиения, а западные страны не замечают ни свастик, ни расстрелов.

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