Москва, 19 апреля 2022, 16:03 — REGNUM В РФ проходит Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Во всех регионах страны запланирован комплекс памятных мероприятий.
Открыли День единых действий жители восточных регионов страны. В Сахалинской области 24 139 школьников 12-16 лет на тематическом уроке увидели видеофильм «Без срока давности», написали письмо в будущее «Нельзя забыть!». 1048 студентов профессиональных образовательных организаций приняли участие в уроке-реконструкции.
«Цель проведения Дня единых действий — сохранение исторической правды о тех страшных преступлениях, забыть которые нельзя. Истина не должна затеряться в пучине информации. Мы должны помнить, как единение советского союза спасло наше государство и его граждан от полного уничтожения», — отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Сахалинцы создали онлайн-выставку архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Она доступна на сайте музейно-мемориального комплекса «Победа» разделе «Выставки».
После просмотра выставки, напрашивается однозначный вывод – нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны, истощить государственные ресурсы.
В Магаданской области только сегодня 19 апреля для более 1500 обучающихся проведён урок-реконструкция исторических фактов «Без срока давности». Равнодушных к теме геноцида среди участников не осталось. И мероприятия в регионе еще продолжаются. 21 апреля 2022 года урок-реконструкция состоится в Северо-Восточном Государственном университете, а 22 апреля запланировано проведение открытого урока в МАОУ Гимназия №13 города Магадана. Модераторами урока станут: победитель регионального конкурса «Учитель года 2020», учитель истории и обществознания Константин Зеленский, директор МАОУ Гимназии №13 Ангелина Бирюкова и руководитель регионального образовательного центра «Перспектива» Денис Домрачев.
В школах Камчатки прошли уроки, посвященные памяти жертв геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками. В петропавловской школе №1 в девятых классах в открытых уроках приняла участие министр образования Камчатского края Александра Короткова.
На уроке ребята посмотрели видеофильм «Без срока давности», обсудили понятие «геноцид», окунулись в историю одной из самых страшных трагедий прошлого времени. В конце встречи министр ответила на вопросы ребят. Рассказала о том, какие мероприятия проходят в рамках проекта «Без срока давности».
Хабаровский край также присоединился к Дню единых действий в память о геноциде советского народа. Для более 50 000 учащихся 360 школ региона организованы классные часы, встречи с ветеранами, на которых детям рассказывают о трагических событиях тех лет.
Одно из ключевых для региона событий состоялось в Краевом центре образования, где открылась передвижная выставка «Без срока давности. Суды истории». Коллекция представленных архивных материалов посвящена крупнейшим международным судебным процессам над нацистскими и японскими военными преступниками. Выставка «Без срока давности» будет перемещаться между образовательными, научными, просветительскими учреждениями региона каждые две недели. В настоящее время уже ведётся работа по составлению графика её экспонирования. Ознакомиться с рассекреченными данными смогут все желающие жители края.
Также в День единых действий было организовано очередное заседание Ассоциации учителей истории Хабаровского края с участием победителей региональных конкурсов профессионального мастерства, молодых педагогов, представителей научного сообщества. Участники обсудили, как эффективно выстроить воспитательный процесс с помощью проведения тематических уроков.
В Дне единых действий принимают участие и воспитанники Всероссийских детских центров. Так, артековцы накануне посетили мемориал «Концлагерь «Красный» в городе Симферополь. Дети возложили цветы и гирлянду жертвам фашистской оккупации Крыма и почтили погибших минутой молчания. Мемориал расположен на территории, где в период нацистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. находился концентрационный лагерь. В концлагере были убиты и замучены около 15 тысяч человек. На территории мемориала установлены памятники, памятный колокол, горит Вечный огонь.
Присоединиться к Дню единых действий может каждый. Достаточно разместить в социальных сетях пост о своем отношении к геноциду с обязательными хештегами: #безсрокадавности, #19апреля. Участники реконструкции исторических фактов «Без срока давности» уже размещают свое мнение о геноциде в социальных сетях.
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