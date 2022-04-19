Москва, , 16:03 — REGNUM В РФ проходит Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Во всех регионах страны запланирован комплекс памятных мероприятий.

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Открыли День единых действий жители восточных регионов страны. В Сахалинской области 24 139 школьников 12-16 лет на тематическом уроке увидели видеофильм «Без срока давности», написали письмо в будущее «Нельзя забыть!». 1048 студентов профессиональных образовательных организаций приняли участие в уроке-реконструкции.

«Цель проведения Дня единых действий — сохранение исторической правды о тех страшных преступлениях, забыть которые нельзя. Истина не должна затеряться в пучине информации. Мы должны помнить, как единение советского союза спасло наше государство и его граждан от полного уничтожения», — отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Сахалинцы создали онлайн-выставку архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Она доступна на сайте музейно-мемориального комплекса «Победа» разделе «Выставки».

После просмотра выставки, напрашивается однозначный вывод – нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны, истощить государственные ресурсы.

В Магаданской области только сегодня 19 апреля для более 1500 обучающихся проведён урок-реконструкция исторических фактов «Без срока давности». Равнодушных к теме геноцида среди участников не осталось. И мероприятия в регионе еще продолжаются. 21 апреля 2022 года урок-реконструкция состоится в Северо-Восточном Государственном университете, а 22 апреля запланировано проведение открытого урока в МАОУ Гимназия №13 города Магадана. Модераторами урока станут: победитель регионального конкурса «Учитель года 2020», учитель истории и обществознания Константин Зеленский, директор МАОУ Гимназии №13 Ангелина Бирюкова и руководитель регионального образовательного центра «Перспектива» Денис Домрачев.

В школах Камчатки прошли уроки, посвященные памяти жертв геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками. В петропавловской школе №1 в девятых классах в открытых уроках приняла участие министр образования Камчатского края Александра Короткова.

«Уже в годы Великой Отечественной войны по мере освобождения оккупированной нацистами территории стал очевиден масштаб преступлений против мирного населения. Поэтому дата 19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов», — отметила Александра Короткова.

На уроке ребята посмотрели видеофильм «Без срока давности», обсудили понятие «геноцид», окунулись в историю одной из самых страшных трагедий прошлого времени. В конце встречи министр ответила на вопросы ребят. Рассказала о том, какие мероприятия проходят в рамках проекта «Без срока давности».

Хабаровский край также присоединился к Дню единых действий в память о геноциде советского народа. Для более 50 000 учащихся 360 школ региона организованы классные часы, встречи с ветеранами, на которых детям рассказывают о трагических событиях тех лет.

Одно из ключевых для региона событий состоялось в Краевом центре образования, где открылась передвижная выставка «Без срока давности. Суды истории». Коллекция представленных архивных материалов посвящена крупнейшим международным судебным процессам над нацистскими и японскими военными преступниками. Выставка «Без срока давности» будет перемещаться между образовательными, научными, просветительскими учреждениями региона каждые две недели. В настоящее время уже ведётся работа по составлению графика её экспонирования. Ознакомиться с рассекреченными данными смогут все желающие жители края.

«История и память неотделимы друг от друга. Они, как две параллельные прямые, идут и возвращают нас к тому прошлому, которое несло нам горе и страдание. Бывшие узники фашистских лагерей, люди, которым уже по 85-90 лет, до сих пор с ужасом и слезами на глазах вспоминают те годы. Для них это было, как вчера. Мы преклоняемся перед воинами, защищающими страну от нацизма, и просим молодых ребят бережно хранить память о своих героических предках и тех идеях, за которые они боролись», – сказала председатель Совета ветеранов Индустриального района города Хабаровска Вера Савишина.

Также в День единых действий было организовано очередное заседание Ассоциации учителей истории Хабаровского края с участием победителей региональных конкурсов профессионального мастерства, молодых педагогов, представителей научного сообщества. Участники обсудили, как эффективно выстроить воспитательный процесс с помощью проведения тематических уроков.

«Темы Хабаровского процесса и окончания Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке очень важны, потому что они «прикрепляют» ребёнка к территории, на которой он живёт. Ему становится понятно, что Хабаровск не оторван от остального мира. Прямо здесь вершилась история, проходили крайне важные для всего мира события. По опыту проведённых занятий, на которых мы дискутируем с детьми, даём оценку всему произошедшему, могу сделать вывод, что тема не оставляет равнодушным никого из ребят», — поделился учитель истории и обществознания школы № 85, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» Дмитрий Морозов .

В Дне единых действий принимают участие и воспитанники Всероссийских детских центров. Так, артековцы накануне посетили мемориал «Концлагерь «Красный» в городе Симферополь. Дети возложили цветы и гирлянду жертвам фашистской оккупации Крыма и почтили погибших минутой молчания. Мемориал расположен на территории, где в период нацистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. находился концентрационный лагерь. В концлагере были убиты и замучены около 15 тысяч человек. На территории мемориала установлены памятники, памятный колокол, горит Вечный огонь.

«Многие ребята впервые слышат слово геноцид, а те, кто слышал, впервые задумались о том, что это не просто квалификация преступления, это миллионы жизней мирных жителей, страшные пытки и казни, это целая политика уничтожения нации. На реконструкции у ребят в глазах стоят слёзы, а это значит, что они прочувствовали, не просто запомни, выучили дату, а именно прочувствовали. И уже не забудут, и уже будут с первого слова узнавать национализм и фашизм во всех их проявлениях», — рассказала Елена Родионова , председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, директор АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций».

Присоединиться к Дню единых действий может каждый. Достаточно разместить в социальных сетях пост о своем отношении к геноциду с обязательными хештегами: #безсрокадавности, #19апреля. Участники реконструкции исторических фактов «Без срока давности» уже размещают свое мнение о геноциде в социальных сетях.

«Геноцид — истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам. Люди, которые подвергались страшным мукам, были невинны и не способны себя защитить. Я считаю, что геноцид это ужасная и страшная вещь. Люди, которые были к этому причастны, должны нести наказание», пишет Катя Калинина из Омска.

«Забыть об этих ужасных событиях нельзя. Мы обязаны рассказать о них нашим детям, чтобы больше никогда не повторилось подобное. Нет геноциду. Нет фашизму», — отмечает Инесса Насонова из Рязани.

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