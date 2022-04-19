Москва, 19 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Разворот российской экономики на Восток не будет простым и быстрым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Безусловно, российской экономике предстоят такие трансформации, о которых сейчас даже трудно говорить. Пока экономика трансформируется по инерции, – сказал он. – Производители используют имеющиеся запасы сырья, распродают уже произведённые товары. А вот дальше степень трансформации будет зависеть от множества факторов: вернется ли хотя бы часть западных компаний в Россию, сможет ли параллельный импорт обеспечить наших производителей теми факторами производства, к которым они привыкли, и т.п.».

Как подчеркнул Ковригин, в любом случае, поворот на Восток произойдет и он будет непростым.

«Разорванные логистические цепочки за день не восстановить, новые рынки сбыта не освоить. Поэтому в ближайшие два года нас ждёт спад в экономике. Однако далее рост возможен, – сказал Ковригин. — Россия получает шанс получить особый статус в мировой экономике и идти вперёд не в рамках долларовой экономики, а с опорой на свои ресурсы и рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что итогом структурной трансформации российской экономики станет сокращение теневого сектора.