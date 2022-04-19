София, 19 апреля 2022, 16:03 — REGNUM Окружной суд столицы Болгарии Софии выдал ордер на экстрадицию бывшего министра туризма Румынии Елены Удря в Бухарест. Об этом 19 апреля сообщает румынский телеканал Digi24.

Суд
Суд

Согласно официальной информации, судьи посчитали правомерными требования румынской стороны относительно немедленной отправки Е. Удря на родину. При этом на обжалование указанного решения у адвокатов экс-министра есть пять дней.

Напомним, Е. Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. А накануне этого Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.