София, 19 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Окружной суд столицы Болгарии Софии выдал ордер на экстрадицию бывшего министра туризма Румынии Елены Удря в Бухарест. Об этом 19 апреля сообщает румынский телеканал Digi24.

Суд

Согласно официальной информации, судьи посчитали правомерными требования румынской стороны относительно немедленной отправки Е. Удря на родину. При этом на обжалование указанного решения у адвокатов экс-министра есть пять дней.

Напомним, Е. Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. А накануне этого Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.