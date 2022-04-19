Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбужденно уголовное дело по факту ввоза на судне из Бельгии крупной партии наркотиков под видом зелёных бананов, сообщили 19 апреля в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Уголовное дело Severpost.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одном из контейнеров, прибывших на судне, нашли брикеты с наркотиками, весом 40,1 кг и примерной стоимостью 600 млн рублей. Груз пытались выдать за свежие зелёные бананы из Эквадора.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура признала законным постановление таможенного органа о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере).

«В настоящее время под контролем транспортной прокуратуры проводятся следственные действия», — добавили в надзорном ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Большом порту Петербурга изъяли груз наркотиков на 600 млн рублей