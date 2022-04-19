Тюмень, , 16:03 — REGNUM В Тюмени проводится проверка по факту падения из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Кот у окна Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 19 апреля 2022 года. Выпавший из окна мальчик госпитализирован. Падение случилось, когда ребёнок находился без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик забрался на диван, затем на подоконник и выпал. В это время его родители с родственниками и другими детьми находились в квартире. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 апреля в Уссурийске из окна на втором этаже выпал двухлетняя девочка.

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