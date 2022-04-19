Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин добился того, чтобы программа плановой иммунизации, особенно вакцинации против вируса папилломы человека, с этого года предоставлялась бесплатно, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Бесплатно, финансируется за счёт государства, начиная с этого года», — заявил министр здравоохранения.

По его словам, это было сделано в качестве превентивных и стимулирующих действий правительства по удовлетворению основных потребностей в области здравоохранения.

Ранее министерство здравоохранения увеличило количество плановых прививок с 11 до 14 вакцин. Одной из вакцин, которую включили в программу плановой иммунизации, является вакцина против рака шейки матки или вируса папилломы человека.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заявило о 837 подтвержденных случаях заражения коронавирусом за сутки.

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