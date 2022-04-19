Москва, 19 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В здании Московского драматического театра на Малой Бронной практически завершены ремонтные работы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Театр на Малой Бронной скоро вернётся в родные стены. В здании, построенном больше столетия назад, почти закончены долгожданные ремонт и реставрация», — сообщил глава города.

Мэр Москвы отметил, что на данный момент в учреждении культуры уже заменили кровлю и инженерные системы, а также обновили фасады. Помимо этого, восстановлена парадная мраморная лестница и почти 400 кв. метров лепнины, обновлено оборудование театральной сцены.