Сеул, 19 апреля 2022, 16:02 — REGNUM В марте текущего года российские и китайские военные самолеты без предварительного уведомления вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.
Согласно опубликованным данным, 24 марта два российских самолета вошли в зону ПВО Южной Кореи, что побудило южнокорейских военных поднять свои истребители, чтобы предотвратить их приближение к воздушному пространству страны.
Известно, что инцидент произошел за несколько часов до того, как Пхеньян произвел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Японское море.
Днем ранее китайский военный самолет также вошел в KADIZ.
Отмечается, что военные самолеты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.