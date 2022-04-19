Сеул, , 16:02 — REGNUM В марте текущего года российские и китайские военные самолеты без предварительного уведомления вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 24 марта два российских самолета вошли в зону ПВО Южной Кореи, что побудило южнокорейских военных поднять свои истребители, чтобы предотвратить их приближение к воздушному пространству страны.

Известно, что инцидент произошел за несколько часов до того, как Пхеньян произвел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Японское море.

Днем ранее китайский военный самолет также вошел в KADIZ.

Отмечается, что военные самолеты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.