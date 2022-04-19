Москва, , 16:01 — REGNUM В 2022 году в России вырастет предложение на рынке вторичного элитного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«За квартал московские элитные новостройки подорожали больше всего – на 13%. Цена квадратного метра в таких жилых комплексах приближается к 2 млн рублей. А учитывая, что площади квартир класса VIP достаточно внушительные, то общая сумма сделки также немалая. Разумеется, граждане, которые располагают достаточными денежными средствами для такой покупки, продолжают интересоваться приобретением элитного жилья. Но при этом они видят тенденции к росту стоимости и действуют более избирательно», — сказал Демин.

Кроме того, он предположил, что на российском рынке вторичного жилья появится больше лотов, так как VIP-апартаменты часто арендовали для руководителей иностранных компаний, которые ушли с рынка.

«Расширение доли таких предложений создаст серьезную конкуренцию новым жилым комплексам. Думаю, что рынок будет находиться если не в стагнации, то в изолированном состоянии, так как число покупателей на нем очень ограничено», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году количество сделок на московском рынке элитного жилья продолжит снижаться.

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