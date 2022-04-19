Амстердам, 19 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Нидерланды намерены поставлять Украине бронетранспортёры. Об этом 19 апреля заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Флаг Нидерландов

Она напомнила, что конфликт на Украине сейчас переходит в новую фазу.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжёлую военную технику, начиная с бронетранспортёров», — уточнила в сообщении в Twitter глава оборонного ведомства.

Ранее Нидерланды поставляли Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается новая фаза специальной военной операции России. Он также отметил, что Вооружённые силы РФ рассматривают возможность применения только обычных вооружений на данной стадии.

Читайте также: Германия разрешила Нидерландам отправить противотанковое оружие Украине

Добавим, что в феврале власти Германии разрешили Нидерландам отправить оружие на Украину. Речь шла о 400 единицах противотанкового оружия, производителем которого является ФРГ.