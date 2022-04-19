Москва, , 15:57 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об упоминании регионов и других географических наименований при регистрации товарных знаков, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно не только товара либо его изготовителя, но и места производства.

Инициатива предусматривает различные подходы в отношении однородных или неоднородных товаров, для которых зарегистрированы географическое наименование или наименование места происхождения товара. Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знак.

Старых брендов закон не коснется, отметили в Госдуму.

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