Кострома, , 15:58 — REGNUM Из-за весеннего подъёма воды в реках нарушено сообщение с 7 населёнными пунктами Костромской области, в которых проживают 100 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Подтопленный мост в Чухломском районе Костромской области ГУ МЧС по Костромской области

Речь идёт о деревнях, расположенных в Солигаличском, Судиславском и Чухломском районах. Также на время ледохода для обеспечения сохранности разобрали деревянный мост через реку Нёмду у деревни Льгово в Кадыйском районе и понтонный мост у деревни Михайловица, соединяющий населённый пункт с районным центром Пыщуг. По словам специалистов МЧС, паводок проходит в штатном режиме:

«К счастью, погода нам благоприятствует, всё проходит спокойно, по традиционному сценарию. Подтопляются ровно те мосты и дороги, которые обычно затрагивает паводок», — рассказали в МЧС.

Пик весеннего половодья в этом году пройдет до 5 мая, при развитии худшего сценария подтопленными могут оказаться 1273 жилых дома в Костромском, Солигаличском, Судиславском и Чухломском районах. В 2021 году «большая вода» подтопила 123 участка в трёх районах.

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