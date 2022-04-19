Кишинёв, 19 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Нельзя забывать героизм предков и исторический долг защищать память о них. Об этом 19 апреля заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Он прокомментировал запрет георгиевской ленты в стране. Ранее жителей предупредили, что правоохранители будут наказывать тех, кто её наденет на День Победы.

«Наши родители, бабушки и дедушки учили нас не сдаваться и быть смелыми перед лицом опасности и угроз, независимо от того, исходят они извне страны или изнутри, — написал Батрынча. — 9 мая, в День Победы, нас будет много, и мы встанем плечом к плечу на защиту нашей памяти!»

Ранее председатель Партии коммунистов Владимир Воронин призвал политические силы объединяться, чтобы «смести этот, становящийся все более и более опасным режим».

Напомним, президент Молдавии Майя Санду 19 апреля подписала закон о запрете демонстрировать символы, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Под определение попали символы Z и V, а также георгиевская лента. В ряде политических и общественных организациях заявили, что не подчинятся запрету 9 мая.