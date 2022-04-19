Ставрополь, , 15:53 — REGNUM В Ставропольском крае разработана экономическая модель развития до 2030 года. При реализации проектов, внесенных в план, будет создано около 22 тыс. рабочих мест. На финансирование «прорывных» проектов будет направлено 743 млрд рублей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Он назвал «три кита», на которые сделана ставка экономической модели Ставрополья — это химическая промышленность, туризм и зеленая энергетика. При этом выделены три основных направления для работы: кластер по производству азотных удобрений, развитие зеленой энергетики (в планах — строительство в крае еще не менее трех ветроэлектростанций) и агропромышленный кластер с многофункциональным оптово-распределительным фруктохранилищем. Помимо этого, будет создана особая экономическая зона туристской направленности на территории Кавказских Минеральных Вод.

Как отметил Владимиров, в настоящее время все проекты представлены вице-премьеру РФ Александру Новаку. По его поручению предложения Ставрополья будут рассмотрены в федеральных ведомствах.

В пресс-службе главы края уточнили, что на создание кластера по производству азотных удобрений будет привлечено 270 млрд рублей внебюджетных инвестиций. На развитие «зеленой энергетики» должно быть направлено более 45 млрд рублей.