Амстердам, , 15:52 — REGNUM Власти Нидерландов вместе с партнерами собираются поставить Киеву бронетранспортеры. Об этом 19 апреля сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Оллонгрен, военные действия на Украине в данный момент переходят в новую фазу и потому Нидерланды намерены продолжать поддерживать киевский режим.

«Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров», — написал она в своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что в настоящее время власти этой страны рассматривают возможность поставки Киеву дополнительного вооружения.