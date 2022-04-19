Москва, 19 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Ежегодно Италию посещают от 5 до 8 миллионов российских туристов. Но вот уже третий год подряд турпоток будет значительно меньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Правительство Италии

«И если в случае с пандемией было понятно, что это явление временное и полностью весь турпоток из России не иссякал, то сейчас он может упасть почти до нуля и неизвестно, как долго будет на этом уровне находиться.

При этом российские туристы традиционно тратят много денег на отдыхе, поскольку попутно приобретают много потребительских товаров, в первую очередь одежды и обуви, а также предметов роскоши.

То есть даже простой пересчет на среднюю продолжительность тура 10 ночей и то, что в среднем российский турист тратит порядка 150 евро в день, уже получается сумма в районе 10-12 миллиардов евро.

Да, естественно, итальянская туриндустрия живет не одними россиянами и украинцами с белорусами, но в свете роста цен в Европе и США потоки с этих направлений также могут сократиться.

В результате вот уже третий год инвестиционные перспективы итальянской туротрасли туманны. А учитывая, что срок окупаемости в этом сегменте довольно большой, недофинансированная туротрасль может начать сжиматься.

Будут закрываться отели, рестораны и магазины, новые строиться не будут, старые не будут своевременно ремонтироваться.

В результате, не факт, что к тому моменту, когда кризис в мире пройдет, а санкции будут сняты, итальянцы смогут быстро восстановить предложение на прежнем уровне», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, туристов из России лишит экономику Италии нескольких миллиардов евро в год. Такую оценку дала национальная служба статистики.

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