Донецк, 19 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Петровского района Донецка с применением тяжёлого вооружения. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 14:40 с позиций в населённом пункте Красногоровка был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Ранее этот район донецкой столицы был обстрелян из Новомихайловки.