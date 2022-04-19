Мадрид, 19 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес в ближайшие дни отправиться в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на источники в правительстве страны.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Отмечается, что решение о поездке Санчеса в украинскую столицу было принято после того, как испанский премьер-министр сообщил о возобновлении работы посольства Испании в Киеве «через несколько дней».

Более подробной информации о визите председателя правительства в целях обеспечения безопасности, необходимой для такой поездки в условиях военного конфликта, не предоставляется.

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«Подтверждаю, что он поедет в Киев в ближайшие дни, — заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес. — Не могу представить вам больше информации по этому визиту и конкретной повестке из соображений безопасности».

Добавим, что с момента начала конфликта на Украине Педро Санчес и Владимир Зеленский провели два телефонных разговора — 27 февраля и 9 марта.