Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Несколько тысяч кондукторов общественного транспорта Санкт-Петербурга продолжают работу на маршрутах, несмотря на транспортную реформу, стартовавшую 1 апреля 2022 года, сообщили 19 апреля в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Кондуктор Npat.ru

Напомним, в рамках новой модели транспортного обслуживания коммерческие перевозчики, победившие в конкурсах на право осуществления пассажирских перевозок, меняют устаревшие маршрутки на современные экологичные автобусы. Их водители уже не берут с пассажиров плату за проезд. Оплатить дорогу можно всеми видами электронных проездных билетов, в том числе и льготных, а также с помощью заранее приобретенных пассажирами разовых билетов с QR-кодами.

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Однако совсем без кондукторов в общественном транспорте Петербурга пока не обойтись.

«Государственные перевозчики, такие как СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс», работают по старой схеме. На маршрутах с большим пассажиропотоком по-прежнему трудятся кондукторы. Всего их 4175», — gjzcybkb в комитете.

Также в ведомстве добавили, что на маршрутах, проходящих по центру Петербурга, кондукторы нередко выполняют роль экскурсоводов.

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