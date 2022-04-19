Белград, , 15:49 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Швеции Микаэлем Имером в матче первого круга турнира в Белграде (Сербия). Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:0.

Теннис (сс)Falkenpost

Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, четыре ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с ещё одним российским теннисистом Кареном Хачановым.