Джакарта, , 15:49 — REGNUM Офицеры полицейского антитеррористического отряда в Индонезии арестовали семь подозреваемых в террористической деятельности, сообщает CNN Indonesia.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Аресты подозреваемых в терроризме проводились не только в городе Бандунг, но и в Чиребоне, Богоре и Гаруте.

Ранее сообщалось, что полиция задержал одного подозреваемого в терроризме в городе Бандунг. На основании собранной информации полиция произвела задержание. Мужчина был арестован в торговом центре города Бандунг 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия анонсировала проведение 7-й сессии глобальной платформы по снижению риска бедствий.

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