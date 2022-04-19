Москва, 19 апреля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Вопросы по поводу содействия России в задержании бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека не следует задавать Кремлю. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее газета Bild сообщила, что прокуратура Мюнхена попросила у российских властей помощи в поимке Марсалека, которого объявили в международный розыск ещё два года назад. Предположительно, Марсалек может скрываться в России, и германские власти просят арестовать и выдать его.

«Такие запросы передаются по линии Генпрокуратуры. Нужно там спрашивать», — сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос, поступала ли в Москву такая просьба и планируются ли действия на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в 2020 году, когда выяснилось, что на счетах компании не хватает €1,9 млрд. Глава компании Маркус Браун покинул свой пост, а Ян Марсалек, входивший в совет директоров, скрылся от следствия за рубежом.

Читайте также: Власти ФРГ просили помощи у России в поиске экс-менеджера Wirecard — WSJ