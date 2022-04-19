19 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 16:43 — REGNUM Известный в прошлом православный миссионер, ныне запрещенный в служении А. В. Кураев продолжает эпатировать общество (смущать паству, если это церковное выражение применимо в его отношении).

Иероним Босх. Бесы (франмент)

На своей странице в Живом журнале с аудиторией более 20 000 человек он размещает текст, в котором утверждает:

«Россия развязала позорную, безумную, агрессивную и самоубийственную войну».

В других своих заметках этот экс-миссионер зло радуется потерям российских Вооруженных Сил, включая затопление флагмана ЧМФ крейсера «Москва», в уничижительных выражениях говорит о российских солдатах и офицерах и военно-политическом руководстве страны. Нет надобности цитировать или приводить ссылки на эту русофобскую клевету. Желающий убедиться может посетить его блог.

Скандальной резкостью своих высказываний бывший священнослужитель РПЦ, возможно, привлек к Церкви часть неопытной молодежи, так называемых неофитов. Но насколько прочно они воцерковлены и сколько устойчивых многолетних православных испытали ужас и сомнения от его агрессивности, принимая его позицию за официальную позицию многонациональной Русской православной церкви?

Андрей Кураев Mark Nakoykher

В 2000-х годах г-н Кураев прибыл в Абхазию, признанную Россией как независимое государство. В Абхазии, растерзанной конфликтом с Грузией и пережившей разные, мягко говоря, времена отношений с Россией, он поначалу воспринимался чуть ли не в качестве личного представителя патриарха РПЦ и как претендент на возведение в сан епископа. Теоретически его безбрачие при условии дальнейшего монашества с дальнейшим быстрым продвижением в церковной иерархии давало такой шанс. Однако в руководстве РПЦ понимали, что поставление им епископа в Абхазию с дальнейшей неизбежностью предоставления автокефалии или включением в состав Русской церкви неизбежно приведет к разрыву канонического общения с Грузинской церковью, что было недопустимо на фоне нараставшего тогда церковного противостояния на Украине.

Впоследствии в Абхазии произошел церковный раскол. Помнится, о. Виссарион Апплиа, очень уважаемый в маленькой республике временный исполняющий обязанности (до назначения канонического епископа) управляющего епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии позвонил и не попросил, а потребовал присутствия одного из представителей России. Пришлось ехать, прервав разговор с первым лицом государства, который сам сказал — надо умиротворить ситуацию. Помнятся огорченные и немного растерянные глаза членов епархиального совета. Раскол состоялся, имея под собой исключительно политические и карьерные основания.

В это время Кураев, который, что важно, воспринимался церковными кругами Абхазии как личный посланец руководства РПЦ для преодоления раскола, приходит в захваченный по сию пору Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Как говорит один из бывших и нынешних руководителей республики, Кураев зашел туда как властитель, чуть ли не помахивая пастырским посохом, и тем только усугубил церковно-политическую ситуацию в и без того расколотой послевоенной стране. Он не был принят ни одной стороной конфликта и в результате выдворен из страны совместными усилиями абхазского государственного и церковного руководства, тогдашнего посла России С. В. Григорьева и других российских структур.

Симоно-Кананитский монастырь. Абхазия Evcamp

Яркое и очень откровенное свидетельство бывшего священнослужителя РПЦ г-на Кураева о его отношении к Абхазии и ее народу, вынесенное в заголовок одной из его записей в блоге: «Гостеприимная Абхазия. На каждом шагу — бездельники, нагло торгующие воздухом».

В России после начала специальной военной операции уже есть правоприменение законов о распространении фейков о действиях ее Вооруженных сил и представителей власти. Что может служить броней г-ну Кураеву? Его скандальная известность или угрозы перейти в Константинопольский патриархат с признанием его абсолютного приоритета власти и суда в Соборном Православии? Нашим церковным и особенно гражданским властям следует помнить, что тот, кто поддается на один шантаж, провоцирует следующий. И что перед законом равны все.