Москва, 19 апреля 2022, 15:49 — REGNUM Россия призвала США вернуться к рассмотрению запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил 19 апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, ранее Вашингтон выдвигал серию возражений против инициативы Москвы совместно с Пекином разработать договор о неразмещении первыми оружия в космосе.
Однако США, как отметил Рябков, к конкретному диалогу по самой идее переходить еще не готов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению, заявил, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остаётся в силе.
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