Подгорица, , 15:48 — REGNUM В настоящее время более 1500 временно перемещенных лиц с Украины в Черногории находятся под временной защитой. Из этого числа насчитывается около тысячи взрослых, что представляет собой большой потенциал для рынка труда Черногории, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы на сезонных работах в сфере туризма, сообщила торговая палата Черногории (PKCG).

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В связи с этим 19 апреля в Торгово-промышленной палате состоялось рабочее совещание о возможностях трудоустройства временно находящихся в нашей стране переселенцев с Украины.

Также на совещании были обсуждены вызовы в реализации Европейской директивы о временной защите перемещенных лиц.

«Основное внимание уделялось выдаче уникального идентификационного номера как документа, очень важного для установления трудового законодательства, и решения, которое могло бы способствовать его более легкому и быстрому получению. Среди предложенных решений рассматривалась возможность выдачи работодателями справки о собеседовании при приеме на работу кандидата с Украины, представление которой в МВД могло бы ускорить процедуру выдачи», — говорится в сообщении.