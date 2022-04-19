Москва, , 15:47 — REGNUM Актриса Наталья Бочкарёва высказалась относительно отъезда её коллег из России, а также об блокировке западных соцсетей. Об этом 19 апреля пишет Popcake. TV.

Наталья Бочкарёва в роли Даши Букиной Цитата из т/с «Счастливы вместе». 2006. Россия

Бочкарёва заявила, что сама не собирается уезжать, а также не видит проблемы в отсутствии доступа к некоторым приложениям и соцсетям. «Я патриот своей страны и никогда никуда не собиралась. Когда-то очень давно я съездила в Америку и, пожив там 2 месяца, ещё больше полюбила Россию», — призналась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Наталья Бочкарёва — российская актриса театра и кино, певица, а также телеведущая. Наибольшую известность ей принесла роль Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе».

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