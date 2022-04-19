София, 19 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приступило к обсуждению документа, предусматривающего снижение в стране налога на добавленную стоимость для хлеба и хлебопродуктов, а также электроэнергии. Об этом 19 апреля сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, нововведение призвано снизить цены для указанной категории продуктов и услуг.

«Хлеб и свет для болгарского потребителя являются одними из основных критериев уровня жизни, необходимо сделать так, чтобы они были доступны всем без исключения гражданам», — говорится в пояснительной записке к указанному документу.

Предполагается, что в случае принятия соответствующего положения болгарский Совет министров рассмотрит перспективы снижения НДС на фрукты и овощи, выращенные в Болгарии.