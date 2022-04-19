Симферополь, 19 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Русский язык займёт своё законное место в школах освобождённой от нацистов Украины. Об этом написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов 19 апреля, комментируя заявление о «запрете» русского языка в школах Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Министр образования Украины поддержал введение запрета на преподавание русского языка в школах страны, сообщают СМИ. Видимо, решил нагадить напоследок. Но несмотря на потуги чиновников-нацистов, русский язык, являющийся родным для значительной части населения Украины, никуда не денется. Он был, есть и будет. В отличие от укрорейха», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что в школах освобождённой от нацистов Украины русский язык займёт законное место и станет одним из основных предметов.

«Учить его дети будут не из-под палки, как сейчас «державну мову», а добровольно, с большим желанием и искренней радостью. Так же, как украинский, как родные языки других народов. В школах, очищенных от нацистской заразы, места хватит всем», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень предложил с 1 сентября заменить русский язык в украинских школах другими предметами.