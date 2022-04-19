Москва, , 15:45 — REGNUM Судя по тому, как сами представители vинфина США комментируют обвинения Вашингтонf в расколе экономики мира, они не верят, что Россия сможет долго противостоять их санкциям и вынуждена будет подчиниться, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

США за стеной Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поскольку если бы они всерьез полагали, что системе мировой торговли, главным бенефициаром которой являются США, что-то угрожает, они не были бы так спокойны.

Ведь эта система приносит странам Запада огромные доходы. Во-первых, любая транзакция в долларах приносит процент американским банкам, а в евро — европейским.

Во-вторых, в США и Великобритании сосредоточены страховые компании, страхующие подавляющее большинство средств транспорта — в первую очередь самолетов и судов.

В-третьих, именно эта международная торговля обеспечивает спрос на доллары в мире - самим США нечего предложить миру на ту огромную сумму долларов, которые они сливают вовне.

И если вдруг России удастся выдержать то давление на нее, которое оказывает Запад, желание избавиться от паразитов может появиться и у других стран, в первую очередь в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

Ну или хотя бы «разложить яйца по разным корзинам», чтобы не зависеть исключительно от устойчивости экономик США и Европы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что многие союзники недовольны жесткой политикой, продвигаемой Вашингтоном.

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