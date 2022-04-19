Москва, 19 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Судя по тому, как сами представители vинфина США комментируют обвинения Вашингтонf в расколе экономики мира, они не верят, что Россия сможет долго противостоять их санкциям и вынуждена будет подчиниться, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США за стеной

«Поскольку если бы они всерьез полагали, что системе мировой торговли, главным бенефициаром которой являются США, что-то угрожает, они не были бы так спокойны.

Ведь эта система приносит странам Запада огромные доходы. Во-первых, любая транзакция в долларах приносит процент американским банкам, а в евро — европейским.

Во-вторых, в США и Великобритании сосредоточены страховые компании, страхующие подавляющее большинство средств транспорта — в первую очередь самолетов и судов.

В-третьих, именно эта международная торговля обеспечивает спрос на доллары в мире - самим США нечего предложить миру на ту огромную сумму долларов, которые они сливают вовне.

И если вдруг России удастся выдержать то давление на нее, которое оказывает Запад, желание избавиться от паразитов может появиться и у других стран, в первую очередь в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

Ну или хотя бы «разложить яйца по разным корзинам», чтобы не зависеть исключительно от устойчивости экономик США и Европы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что многие союзники недовольны жесткой политикой, продвигаемой Вашингтоном.

Читайте также: Мир устал от однополярной системы США — эксперт