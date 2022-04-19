Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Ростовское управление ФАС России выявило сговор при закупке работ по эксплуатации дождевой канализации. Законность и обоснованность принятого ведомством решения подтвердил Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, сообщили ИА REGNUM в донском УФАС России 19 апреля.

Ливневка Arina Borisova

Суд подтвердил наличие сговора между дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону (ДИСОТИ), ООО «Ростводосток» и бизнесменом при проведении закупки, предусматривающей выполнение работ по эксплуатации ливнёвок. Это привело к ограничению конкуренции, созданию преимущественных условий для фирмы «Ростводосток» и дальнейшему заключению контракта по завышенной цене.

Установлено, что должностное лицо ДИСОТИ передало свою электронную подпись бизнесмену, который занимался оформлением торгов на электронной площадке. Он же готовил заявку на участие в данном аукционе от ООО «Ростводосток».

«Поэтому он легко смог не только подготовить заявку на участие от ООО «Ростводосток», соответствующую всем необходимым требованиям, но и найти причины для отклонения заявок других участников, что, в конечном итоге, позволило ООО «Ростводосток» заключить контракт со снижением начальной (максимальной) цены всего на 0,5%», — уточнили в ведомстве.

Нарушители закона «О защите конкуренции» должны заплатить штрафы на общую сумму более 2,2 млн рублей.