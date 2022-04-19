Бухарест, , 15:44 — REGNUM По меньшей мере двое детей получили ранения различной степени тяжести в результате мощного взрыва в многоквартирном доме города Галац на востоке Румынии. Об этом 19 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Взрыв Niklas Freidwall

По предварительной информации, инцидент произошел в 14:20 в одной из квартир. Как утверждают пожарные, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

«Двое пострадавших, дети 9 и 10 лет, получили ожоги лица и верхних конечностей», — говорится в отчете бригады скоро помощи, которая доставила раненых в центральную городскую клинику.

Взрыв не привел к возгоранию и разрушению других квартир. Ведется расследование обстоятельств происшествия.