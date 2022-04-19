Калуга, , 15:44 — REGNUM Международный круглый стол, посвящённый 77-й годовщине Победы и приуроченный ко Дню памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, состоялся сегодня, 19 апреля, в Калуге.

Международный круглый стол, посвящённый 77-й годовщине Победы и приуроченный ко Дню памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, в Калуге 19.04.2022 Пресс-служба Городской думы Калуги

В работе круглого стола приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Государственной думы РФ Ольга Коробова, депутаты Законодательного собрания Калужской области, представители ветеранских и общественных организаций, студенты, члены регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и молодёжной палаты при Городской думе.

По видеосвязи в конференции участвовали руководитель центра общественного контроля Армении, координатор антифашистского движения «Юго-восток», руководитель движения «Бессмертный полк» в Израиле, руководители поисковых организаций из Киргизии и Узбекистана.

Темой обсуждения стал геноцид исторической памяти и его последствия. 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот указ стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 года Чрезвычайной государственной комиссией.

Международный круглый стол, посвящённый 77-й годовщине Победы и приуроченный ко Дню памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, в Калуге 19.04.2022 Пресс-служба Городской думы Калуги

Участники круглого стола подчеркнули недопустимость переписывания истории и попыток оправдать преступления нацистов. «К сожалению, вместе с нами остаётся всё меньше ветеранов Великой Отечественной и узников фашистских концлагерей, всё меньше тех, кто знает правду об этой страшной войне, тех, кто своими глазами видел ужасы фашизма, — отметил Юрий Моисеев. — Неслучайно именно сейчас со стороны стран Запада активизировались попытки переписать историю, уравнять СССР и нацистскую Германию. Как подчеркнул наш президент Владимир Путин, сегодня мы противостоим империи лжи. Мы видим, в кого превратились многие жители Украины после двадцати лет пропаганды идей радикального национализма. Всё это стало возможным из-за утраты исторической память. Мы – наследники Победы и наш долг передать следующим поколениям историческую правду о подвиге советского народа».