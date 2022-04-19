Москва, , 15:43 — REGNUM Выборы президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) состоятся 25 мая. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба организации.

Фигуристы Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР

Отмечается, что выборы главы ФФККР пройдут во время отчётно-выборной конференции организации, которая состоится 25 мая.

Напомним, предыдущие выборы президента ФФККР прошли в Москве 22 мая 2018 года. Тогда на пост главы организации был переизбран на безальтернативной основе олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.