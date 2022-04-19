Москва, 19 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В России может появиться общедоступный реестр должников по алиментам. Об этом 19 апреля сообщает Минюст РФ.

Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области Работа судебного пристава с документами по алиментам

Ведомство выступило с предложением создать открытый реестр, в который будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

«В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней», — сказано в заявлении Минюста.