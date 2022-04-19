Минюст РФ предложил создать открытый реестр должников по алиментам
Москва, 19 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В России может появиться общедоступный реестр должников по алиментам. Об этом 19 апреля сообщает Минюст РФ.
Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области
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Ведомство выступило с предложением создать открытый реестр, в который будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.
«В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней», — сказано в заявлении Минюста.