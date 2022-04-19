Амстердам, 19 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Возможность поставки Киеву дополнительного вооружения рассматривают в настоящее время власти Нидерландов. Об этом 19 апреля сообщил премьер-министр страны Марк Рютте на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Как отметил Рютте, он вместе с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен выразил поддержку Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора с ним.

«Вместе с союзниками мы рассматриваем поставку дополнительного тяжелого вооружения», — написал он в своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее автор американского агентства Bloomberg Макс Гастингс сообщил, что украинский кризис может стать губительным для нового демократического альянса.