Псков, 19 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. На ярмарке вакансий в Псковской области помогли найти работу беженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также с Украины. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Андрей Репин ИА REGNUM Предприятия предлагают свои вакансии

Оказать содействие в трудоустройстве прибывших беженцев помогли 16 крупнейших предприятий Псковской области. Из общего числа беженцев (более 400 человек) 140 выразили желание найти работу. На ярмарке вакансий эта инициатива нашла поддержку по различным отраслям.

«Прилагаем все возможные усилия для трудоустройства, которое идет на основе российского законодательства. Нам важно и найти работу людям, и закрыть потребности наших работодателей. Здесь в буквальном смысле идет борьба за кадры», — заявила исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Некоторые беженцы получили предложение по участию в программе переселения. Это будет возможно, если человек готов сменить гражданство и остаться в Российской Федерации.

При этом среди беженцев есть те, кто ранее трудился на промышленных предприятиях. Работодатели проявляют к ним повышенный интерес, некоторые получают сразу несколько предложений. Это позволяет соискателю выбрать наиболее удобные и привлекательные условия. Тем более что некоторые предприятия могут предоставить сотрудникам жильё, а этот вопрос сейчас волнует многих беженцев.

На ярмарке сразу можно было обратиться к представителям миграционной, налоговой служб, службы занятости, инспекции труда и правоохранительных ведомств. Беженцы могут обратиться также по вопросам перевода или восстановления необходимых документов.

Напомним, что в Псковской области для трудоустройства беженцев выделили 562 вакансии. Из них 295 позволяют также получить жилье от организации-работодателя.