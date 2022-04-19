Багдад, 19 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Ноту протеста вручили турецкому послу в МИД Ирака в связи с проведением Турцией операции на севере страны. Об этом говорится в распространённом 19 апреля заявлении министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) Турция начала 18 апреля, в ней задействованы спецназ и военно-воздушные силы. Ранее в иракском МИД подчеркнули, что эта военная операция на севере страны нарушает суверенитет Ирака и «принцип добрососедства».

«Министерство вручило турецкому послу резкую ноту протеста», — сообщили в МИД Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти заявили о гибели одного своего военнослужащего и ранении ещё четверых на севере Ирака.

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