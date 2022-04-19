Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Попытки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили спровоцировать досрочные парламентские выборы в стране будут безуспешными. Об этом 19 апреля заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик прокомментировал сообщения о том, что экс-президент 20 апреля во время заседания Тбилисского суда объявит план о том, как добиться внеочередных выборов. Депутат отметил, что никаких предпосылок для этого нет.

«Нет ни кризиса и ничего такого, чтобы назначать внеочередные выборы. Разговоры об этом лишены смысла», — сказал Иоселиани.

Он отметил, что подобные обещания, которые невозможно исполнить, приводят к тому, что граждане перестают доверять политикам и политике вообще.

Напомним, вернувшегося в Грузию Саакашвили задержали и поместили в тюрьму 1 октября 2021 года, так как он был ранее заочно признан виновным по двум уголовным делам. Экс-президент также является обвиняемым ещё по трём делам. Политик неоднократно призывал сторонников свергнуть власть в Грузии ради его спасения. Крупные протестные акции, которые были в конце прошлого года постепенно почти сошли на нет.