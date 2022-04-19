Лондон, 19 апреля 2022, 15:37 — REGNUM Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине самоходные зенитные установки Stormer. Об этом 19 апреля сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что установки будут оснащены ракетами Starstreak. Около двух недель назад Великобритания провела демонстрацию машин на одном из учебных полигонов в Солсберийской равнине.
Газета пишет, что с соответствующим заявлением перед парламентом на этой неделе выступит глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.