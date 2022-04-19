Лондон, , 15:37 — REGNUM Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине самоходные зенитные установки Stormer. Об этом 19 апреля сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание уточняет, что установки будут оснащены ракетами Starstreak. Около двух недель назад Великобритания провела демонстрацию машин на одном из учебных полигонов в Солсберийской равнине.

Газета пишет, что с соответствующим заявлением перед парламентом на этой неделе выступит глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.