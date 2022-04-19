Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий таможенный контроль на всю территорию России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

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Таможенные органы получают право останавливать для осуществления таможенного контроля транспортные средства, технически допустимая максимальная масса которых составляет 3,5 т и более, вне зон таможенного контроля на всей территории Российской Федерации в специально обозначенных местах с соблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сейчас мобильные группы таможни работают в приграничных регионах России.

Таким образом правительство планирует бороться с незаконным ввозом подпавших под санкции товаров, а также с контрабандой, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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