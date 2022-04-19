Мостовской район, Краснодарский край, 19 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Природный парк «Хребет Герпегем» планируется создать на территории Московского района Краснодарского края, сообщили 19 апреля в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края На Кубани создадут природный парк «Хребет Герпегем»

«Деятельность по созданию особо охраняемых территорий регионального и местного значения мы ведем уже шестой год. Такой статус и постановка зеленых зон на кадастровый учет позволяют защищать их от вырубки и застройки. Вдоль поселка Псебай протянулось живописное горное плато, любимое туристами и спортсменами. Необходимо взять его под защиту», прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин на встрече с представителями профильных ведомств и общественниками.

Хребет Герпегем — это скальная полоса ярко-жёлтого цвета, которая протянулась на 18 км, на всю длину поселка Псебай. Наивысшая точка находится на уровне 1211 м, с плоской вершины открываются панорамные виды. Территория богата флорой и фауной.

На территории Краснодарского края создано 412 особо охраняемых природных территорий: семь федерального значения, 349 – регионального, 56 – местного. Их общая площадь составляет более 900 тыс. га, или 12% территории региона. В 2022 году в Краснодарском крае создадут 12 ООПТ регионального и 39 – местного значения.