Пхёнтхэк, Южная Корея, , 15:36 — REGNUM На базе США в Южной Корее завершили строительство нового командного центра объединенных сил Южной Кореи и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей инженерного корпуса армии США (USACE).

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Согласно опубликованным данным, официальные лица Южной Кореи и США отметили завершение строительства командного центра Хамфрис на военной базе Кэмп-Хамфрис в Пхёнтхэке (~70 км к югу от Сеула) 14 апреля.

Новый центр предназначен для поддержки операций Командования объединенных сил союзников (CFC) и вооруженных сил США в Южной Корее.

Сообщается, что строительство центра было ключевой частью плана США и Южной Кореи по передислокации гарнизона США из центрального района Сеула Ёнсан в Кэмп-Хамфрис.

«Этот проект длился девять лет, и мы наконец-то увидели его успешное завершение», — сообщил американский чиновник Роберт Чжан, участвовавший в проекте.