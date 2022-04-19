Москва, 19 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Персонами нон грата объявлены в России 15 нидерландских дипломатов. Они должны покинуть страну не позднее, чем через 14 дней, сообщает 19 апреля российский МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Высылка дипломатов — ответный шаг Москвы, о котором был проинформирован после вызова в МИД России посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух. В конце марта персонами нон грата в Нидерландах объявили 18 сотрудников российского посольства и представительств РФ.

«Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и один сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata», — говорится в сообщении.

Зарубежному дипломату также указали на недопустимость злоупотребления нидерландской стороной своими правами и привилегиями. Это государство принимает ОЗХО и должно неукоснительно следовать соглашению о центральных учреждениях ОЗХО от 1997 года.

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